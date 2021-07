Porto Moniz assinala Dia do Concelho de forma simbólica

Este ano não haverá sessão solene para assinalar o Dia do Concelho do Porto Moniz. A decisão do executivo prende-se com o facto de querer garantir o "cumprimento das recomendações emanadas pela Direção Regional da Saúde, e pela Direção Geral de Saúde", expressa num comunicado enviado à redacção.

O Dia do Concelho do Porto Moniz é celebrado quinta-feira, 22 de Julho, sendo que este ano a situação pandémica obrigada a comemorações contidas.

Para assinalar a data "de relevante importância para todos os munícipes" a autarquia vai iluminar espaços estratégicos do município nas noites de quarta e quinta-feira, 21 e 22 de Julho, são estes o edifício da Câmara Municipal, o Aquário da Madeira e o Espaço Multiusos. Serão também iluminadas as Igrejas das Achadas da Cruz, da Santa do Porto Moniz, da Vila de Porto Moniz, da Ribeira da Janela, Seixal, a Capela dos Lamaceiros e monumento de homenagem aos antigos combatentes, na Santa do Porto Moniz.

Na quinta-feira, 22 de Julho, o executivo camarário desloca-se, pelas 12 horas, à Praia do Cais do Seixal, onde será hasteada a Bandeira Praias Qualidade Ouro, que será igualmente hasteada na Praia da Laje, às 12h15, e às 12h30 nas Piscinas Naturais do Porto Moniz.

Às 13 horas terá lugar um momento simbólico, no edifício dos Paços do Concelho, com o hastear da bandeira municipal na presença do presidente da Câmara Municipal, Emanuel Câmara, e respectiva equipa.

As comemorações culminam com uma missa em homenagem a Santa Maria Madalena, às 14 horas, na Igreja da Santa do Porto Moniz, com transmissão em directo na página de Facebook do município. O executivo camarário aproveitará o momento para depositar uma coroa de flores no monumento de homenagem aos antigos combatentes, na Santa do Porto Moniz.