Governo da República "é muito lesto a intervir quando não é preciso e sobre domínios que não devia intervir"

O presidente do Governo Regional da Madeira mantém que os constrangimentos causados pela greve da Groundforce é problema que resulta da “falta de intervenção do governo nacional”.

Esta tarde ao ser questionado sobre a posição da ANA, que enviou proposta de deliberação para revogação da licença de ocupação dos espaços, nos aeroportos de Faro e da Madeira, Miguel Albuquerque disse que “alguém tem de mandar nisto porque as dívidas da Groundforce à ANA não são de hoje”. Adiantou que “o problema é que isto está ‘sem rei nem roque’ e ninguém intervém para resolver um problema fundamental e se existe governo é fundamental que o governo intervenha para pôr cobro a isto porque não podemos continuar com uma retoma económica num país que precisa de recuperar rapidamente a sua economia com os transtornos e problemas que isto está a criar nos aeroportos e na mobilidade das pessoas”. Considerou mesmo como “extraordinário” que o Governo da República seja “muito lesto a intervir quando não é preciso e sobre domínios que não devia intervir, e quando é preciso intervir não intervém”, criticou.

Declarações de Miguel Albuquerque à margem da visita à exposição evocativa de António Aragão 'Pensar Aragão', na Quinta Magnólia.