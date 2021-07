Greve da Groundforce leva Eduardo Jesus a questionar: "onde anda o Governo da República?"

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, lamentou que a greve da Groundforce não tivesse sido acautelada pelo Governo da República.

"Onde anda o Governo da República num dia em que uma greve destas procura paralisar o país e não há uma voz do primeiro-ministro nem do ministro da tutela?", pergunta.

O governante criticou o facto de não haver "ninguém minimamente preocupado com esta situação nem sensível ao impacto que isto tem naquela que é uma retoma que todos nós desejamos".

Apesar da greve "que condicionou fortemente os voos a partir de Lisboa e do Porto", Eduardo Jesus destacou "o grande sentido de responsabilidade da equipa da Groundforce da Madeira, que se desdobrou num esforço notável para que nada faltasse nem nada ficasse por fazer aos passageiros que foram chegando e embarcando".

"Este foi um dia naturalmente difícil na operação aérea em que a greve da Groundforce condicionou fortemente os voos a partir de Lisboa e do Porto. Aliás, as únicas ocorrências negativas que temos a registar têm a ver com dois voos cancelados, um do Porto e dois de Lisboa e um charter para o Porto Santo. De resto, a operação na Madeira fez-se integralmente, todos os voos internacionais foram satisfeitos, não houve prejuízo para esses passageiros. Há o incómodo para aqueles que viram os voos cancelados, mas há necessariamente aqui um reconhecimento que é preciso fazer, de um grande sentido de responsabilidade da equipa da Groundforce da Madeira, que se desdobrou num esforço notável para que nada faltasse nem nada ficasse por fazer aos passageiros que foram chegando e embarcando", afirmou, reconhecendo também o esforço da ANA - Aeroportos de Portugal e das companhias aéreas, nomeadamente a TAP.

Eduardo Jesus disse ainda que as operações que foram prejudicadas estiveram relacionadas com os problemas causados pela Groundforce, nos aeroportos de Lisboa e do Porto.

"De resto, as outras dezenas de movimentos que nós registamos no aeroporto da Madeira não foram prejudicadas com esta greve devido a esse grande empenho que queria deixar firme", referiu.

Até ao final do dia, estão previstos mais seis voos e apenas um envolve a operação da Groundforce.