Administradas mais de 253 mil vacinas contra a covid-19 na RAM

Até ao dia 11 de Julho, foram administradas na Região Autónoma da Madeira 251.573 vacinas contra a covid-19, desde o dia 31 de Dezembro de 2020. Neste momento, são já mais de 253 mil as vacinas administradas na Região.

A Secretaria Regional de Saúde esclarece que as pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação, de acordo com a alocação das vacinas à região.

Das 253.963 vacinas administradas, neste momento, 145.280 correspondem à administração da primeira dose e 108.683 foram segundas doses da vacina. Isto significa que 42,7% da população residente tem já a vacinação completa e 57,1% uma dose da vacina.

Na semana passada, foram administradas 19.319 vacinas, das quais 12.436 foram primeiras doses e 6.883 segundas doses. A destacar o facto dos concelhos de Santana e Calheta terem ultrapassado a taxa dos 60% da população residente com pelo menos uma dose da vacina. Os concelhos do Porto Santo e Porto Moniz já superaram a meta dos 70% da população com pelo menos de 1 dose da vacina contra a COVID-19.

Para esta semana será dada continuidade com a vacinação contra a COVID-19, por toda a região, com destaque para o início da vacinação dos estudantes universitários.