Agentes da PSP/GNR em protesto entre 20 e 23 de Julho

Um movimento espontâneo e voluntário de agentes da PSP/GNR vão organizar um protesto contra a proposta de subsídio de risco apresentada pela tutela (MAI).

A informação é avançada pelo Sindicato de Polícia Pela Ordem e Liberdade (SPPOL) na Madeira, que considera a proposta “totalmente desproporcional”.

O protesto irá ocorrer entre os dias 20 e 23 de Julho, das 17h30 às 18h30, junto à residência oficial do Representante da República, Avenida Zarco, nos mesmos moldes da iniciativa dos agentes do Comando Regional de Braga, “cumprindo com todos os procedimentos legais em vigor em relação temática da covid-19”.