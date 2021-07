Acidente condiciona circulação automóvel na Via Rápida

Um acidente envolvendo duas viaturas condicionou parcialmente a circulação na Via Rápida, antes da saída da Ribeira da Alforra. O sinistro deu-se dentro do túnel da Ribeira da Alforra, no sentido Funchal – Câmara de Lobos, levando a que a circulação rodoviária ficasse momentaneamente limitada a uma fila de trânsito.

Do choque, ao que o DIÁRIO conseguiu apurar, resultaram apenas danos materiais e chapa batida. No local estiveram a Polícia de Segurança Pública e os elementos da assistência na estrada da concessionária Via Litoral. Os bombeiros não foram chamados para esta ocorrência.