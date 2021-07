Isenção do pagamento de taxas nas lotas e entrepostos frigoríficos prolonga-se até 31 de Julho

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Mar e Pescas, já isentou os pescadores e armadores do pagamento de taxas nas lotas e entrepostos frigoríficos da Região em mais de 800 mil euros.

A medida entrou em vigor em Abril de 2021 com o objectivo de atenuar os custos suportados pelos pescadores e armadores pela conservação e congelação do pescado nas instalações de frio do Governo Regional, bem como o abastecimento de gelo às embarcações, e vigorou até 30 de Junho último, em consequência da redução das capturas devido à crise pandémica. O Conselho de Governo decidiu, esta semana, prolongar a isenção até 31 de Julho.

A Secretaria Regional de Mar e Pescas suporta esta decisão nos fundamentos constantes das anteriores resoluções que, na sua opinião, se mantêm inalterados. Em termos práticos, a isenção de taxas traduz-se num “apoio directo” aos pescadores, armadores e empresas do setor, todos eles “muito penalizados” pela pandemia da covid-19.

Com o alargamento do prazo por mais um mês, a Secretaria Regional de Mar e Pescas está a abdicar de uma receita própria da Direcção Regional de Pescas que, no global, atinge os 803 mil euros. A este apoio, soma-se mais de um milhão de euros concedidos aos pescadores que mantiveram a atividade durante os meses mais críticos da crise sanitária, em 2020.