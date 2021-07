Madeirenses no Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar 2021

A ilha de Lanzarote, em Espanha, mais precisamente, Arrecife, recebe, o Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar de 2021. entre 4 e 6 de Julho.

A Selecção Nacional vai estar representada pelos seniores Fábio Cameira, David Fernandes (SS1 Masculinos) e Carlota Duarte (SS1 Femininos). Os juniores Bernardo Pereira e Igor Andrade (SS1 Masculinos) também vão competir em Lanzarote, no regresso das competições internacionais de canoagem de mar.

O Técnico Nacional, Rui Câncio, acompanha a Selecção Nacional que, ao longo de três dias, vai competir no Campeonato do Mundo - aberto à participação de outros canoístas portugueses, como Oleksandr Bobuskyy.

A edição de 2021 do Mundial de Canoagem do Mar vai contar com a participação de canoístas de Portugal, Espanha, França, África do Sul, Brasil, Chipre, Alemanha, Itália, República Checa, Irlanda, Dinamarca, São Tomé e Príncipe, Estados Unidos, Países Baixos, Marrocos, Grécia, Bélgica, Canadá, Polónia, Grã-Bretanha e Noruega.

A edição de 2020 esteve marcada para Portugal, entre 1 e 6 de Setembro, entre Esposende e Vila do Castelo, mas foi cancelada devido à pandemia. A última edição do Campeonato do Mundo da Canoagem de Mar aconteceu em Saint-Pierre-Quiberon, em França, com o sul-africano Sean Rice a conquistar o segundo título sénior e a neozelandesa, Danielle McKenzie, se sagrou pela primeira vez campeã mundial sénior.

Os dirigentes Viriato Timóteo e David Pereira, que vão promover o Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar 2024 a decorrer na Madeira, também estarão presentes.