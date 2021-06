Portal 'Mar Madeira' revela potencialidades da Região

O secretário regional de Mar e Pescas realçou esta sexta-feira, 25 de Junho, a importância de concentrar numa plataforma digital todo o trabalho que a Região tem vindo a desenvolver na área do mar, em especial os projectos para o crescimento azul, a ciência, a investigação, os recifes artificias, a literacia do mar, as actividades e as acções de preservação do meio marinho.

“O portal Mar Madeira é uma porta para mostrar ao mundo o excelente trabalho que o Governo Regional tem desenvolvido na área do mar e, ao mesmo tempo, revelar o nosso potencial económico neste sector”, disse Teófilo Cunha.

O governante falava na apresentação pública da plataforma 'Mar Madeira', que decorreu na Direcção Regional do Mar (DRM), com a presença da directora regional, Mafalda Freitas, do director regional de Pescas, Rui Fernandes, do comandante do Porto, Luís Guerreiro, do comandante da GNR, António Monteiro, do presidente da ARDITI, Rui Caldeira, da vice-reitora da Universidade da Madeira, Elsa Fernandes.

Teófilo Cunha explicou que o investimento agora realizado no portal 'Mar Madeira' surge como "uma obrigação institucional do Governo Regional, através da Secretaria Regional de Mar e Pescas e da Direção Regional do Mar (DRM), de trazer a público o que de novo surge diariamente nas áreas da ciência, investigação e tecnologia ligadas ao mar", bem como "um dever assegurar à população uma informação objectiva e por todos compreendida.”

Já Mafalda Freitas referiu que a visão da direção regional a que preside “é a de elevar o nível de conhecimento, de preservação e de valorização do mar da Região a um novo patamar de relevância na vida da nossa comunidade”, destacando “a investigação científica, a literacia dos oceanos e a economia azul circular como vitais na estratégia da Região para o mar”.

O portal 'Mar Madeira' é intecrativo e está organizado em várias áreas do mar, sendo que para cada uma delas, a DRM pretende disponibilizar a informação necessária com fácil acesso à obtenção de autorizações, licenciamentos ou certificações de um determinado negócio ou atividade no mar.