Luana, Lara e Margarida no Campeonato da Europa de Andebol

Três andebolistas madeirenses fazem parte da escolha final do seleccionador nacional de andebol José António Silva, da equipa das ’Quinas’, que vai representar Portugal na fase final do Campeonato da Europa no escalão de Sub-19 em femininos, um evento que terá lugar na Eslovénia de 7 a 19 de Julho. Luana Jesus (Madeira Andebol SAD), Lara Carmelo (CS Madeira) e Margarida Fagundes (Alpendorada), vão assim marcar presença nesta importante competição internacional com a cores de Portugal. Ante de rumarem para Eslovénia, a Selecção Nacional irá concentrar-se entre o dia 1 e 7 de Julho em Leiria para um estágio final.