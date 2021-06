“Livro ‘Vamos Proteger o Mar’ é uma lição das crianças aos adultos”

O secretário regional de Mar e Pescas reforçou esta segunda-feira, 28 de Junho, a importância da literacia do mar na formação das crianças para a protecção dos ecossistemas marinhos e a qualidade dos oceanos.

Teófilo Cunha falava aos alunos da Turma B, do 4.º ano da Escola da Ajuda, que visitaram as instalações do laboratório de investigação da direcção regional do Mar e a lota do Funchal, a propósito da apresentação do livro 'Vamos Proteger o Mar'.

A visita dos jovens alunos iniciou-se de forma inédita. Vieram da Escola da Ajuda até ao Edifício Infante nos transportes públicos, orientados pela Professora Paixão Catanho. Na paragem do Infante foram recebidos pelo secretário regional de Mar e Pescas, que os acompanhou, no percurso a pé, até ao edifício da lota, às instalações da direção regional do Mar, onde foram recebidos pela diretora Mafalda Freitas.

No laboratório assistiram a uma aula prática de biologia e ficaram a conhecer a variedade de peixe existente nos mares da Região, seguindo-se depois a apresentação da obra.

“É com este tipo de iniciativas que queremos alertar as nossas crianças para a preservação do mar e das nossas espécies”, disse Teófilo Cunha.