Diogo Mendes reforça Marítimo

O Marítimo anunciou a contratação de Diogo Mendes, médio defensivo de 23 anos, confirmando a noticia avançada pelo DIÁRIO na sua edição impressa de 1 de Julho. Trata-se de um médio defensivo formado no Benfica, onde ingressou na temporada de 2010/11. Com o sonho de saltar para a equipa A, conforme entrevista concedida este ano ao Semanário Benfica, Diogo Mendes alinhou nos últimos cinco anos pela formação B dos encarnados, tendo mesmo, na ultima temporada, uma das figuras como atestam os 31 jogos realizados na II Liga e os três golos anotados.

O novo reforço do Marítimo chega a titulo definitivo, ficando o Benfica com uma percentagem dos direitos económicos do jovem do jogador.

Jogador vai rubricar contrato válido para os próximos cinco anos.