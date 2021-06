Dupla Gonçalo Gomes/Marco Rodrigues sagra-se Campeã Nacional Sub-21

A dupla Gonçalo Gomes/Marco Rodrigues do Clube Desportivo 1.º de Maio conquistou, ontem, o título de Sub-21 Masculinos no Campeonato Nacional de Pares Jovens 2020-2021.

O primeiro dia do evento foi disputado, no Pavilhão Municipal de Mozelos, em Santa Maria da Feira, nas vertentes de Pares Femininos, Masculinos e Mistos, e reuniu cerca de 300 de atletas na luta pela conquista dos títulos nacionais de pares nos escalões de Sub-10, Sub-12, Sub-15, Sub-19 e Sub-21.

Numa final entre duplas madeirenses, o par Gonçalo Gomes/Marco Rodrigues superiorizou-se aos seus colegas de clube - Luís Lume/Pedro Nunes -, com uma vitória por 3-1 (11-7, 11-9, 9-11 e 8-11).

Nas competições destinadas aos atletas Sub-15, o destaque vai para as medalhas de bronze obtidas pelas duplas mistas Rodrigo Gouveia/Victoria Diaciuc (Clube Desportivo São Roque) e Lourenço Sardinha/Marta Silva (Associação Desportiva Galomar).

No escalão mais jovem (Sub-10), as duplas Irina Silva/Madalena Rodrigues (Clube de Ténis de Mesa Santa Teresinha) e Gabriel Canteiro/Irina Silva (CTM Santa Teresinha) subiram ao terceiro lugar do pódio, seguindo as boas prestações que a haviam registado na vertente de Singulares.

A competição prossegue, este domingo, dia 27 de Junho, com os Campeonatos Nacionais de Pares em Sub-12 e Sub19.