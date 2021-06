Dupla do CD 1.º de Maio conquista primeiro lugar no Campeonato Nacional de Pares Jovens

O segundo dia de competição do Campeonato Nacional de Pares Jovens 2020-2021 decorreu este domingo, 27 de Junho, no Pavilhão Municipal de Mozelos, Santa Maria da Feira.

Este evento, disputado nas vertentes de Pares Femininos, Masculinos e Mistos, reuniu cerca de três centenas de atletas, que lutaram pela conquista dos títulos nacionais de pares nos escalões de Sub-10, Sub-12, Sub-15, Sub-19 e Sub-21.

O destaque no segundo dia de competição vai para a conquista do título nacional de Sub-19 Masculinos, troféu alcançado pela dupla Gonçalo Gomes/Marco Rodrigues do Clube Desportivo 1º de Maio. Na final a dupla madeirense venceu o par Tiago Abiodun/Francisco Silva do Sporting CP, por 3-0 (11-8, 11-6 e 11-6). Nesta competição de realçar ainda, o terceiro posto alcançado pela dupla Luís Lume/Pedro Nunes (CD 1º de Maio).

Nos Sub-19 Femininos, a dupla Catarina Calaça/Victória Diaciuc do CD São Roque, subiu ao terceiro lugar do pódio.