A curta-metragem ‘Humans’, é a grande vencedora da 10.ª edição do Madeira Curtas, iniciativa integrada no VII Festival de Audiovisual e Cinema Escolar (FACE). Alunos e professores receberam esta sexta-feira o galardão, no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro, que serviu de palco à edição deste ano, depois do evento não se ter realizado em 2020 devido à pandemia.

Realizado por alunos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, ‘Humans’ fala sobre humanidade.

Vídeo: Ana Vieira

Integrado na Semana Regional das Artes, o FACE aconteceu este ano no auditório da ‘escola do Galeão’, com uma audiência limitada, devido às situação sanitãria. Jorge Carvalho esteve presente, até porque a organização deste evento é da responsabilidade da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação e Direcção de Serviços de Educação Artística. Afirmou o governante, para fechar a cerimónia de entrega de prémios: “Ficou ao longo desta sessão bem visível a qualidade do trabalho desenvolvido nas diferentes escolas, a qualidade nos desempenhos e, se é verdade que esta é a Sétima Arte, também é verdade que não dispensa todas as outras”.

Jorge Carvalho salientou a importância do cinema e multimédia para a formação de competências dos estudantes e professores, sublinhando a necessidade de integrar o digital no contexto educativo, não só por fazer parte do dia a di, mas também porque promove a prevenção de riscos que o mundo tecnológico também acarreta: “Faz parte do quotidiano de qualquer um de nó (…)E a importância que têm junto de outras dinâmicas, como o trabalho em equipa, o desenvolvimento de conceitos criativo. (…) É possível trabalhar componentes que são essenciais para que os alunos possam também ter sucesso”. Tanto no percurso escolar, como ao longo da vida.

O Madeira Curtas tem como objectivo principal divulgar e promover a importância dos meios audiovisuais na luta por causas sociais, bem como incentivar e premiar e premiar a produção de conteúd o s audiovisuais, por meio de curtas-metragens. E na 10.ª edição o Madeira Curtas apostou, pela primeira vez, na vertente internacional e recebeu participações de 86 países, com um total de 1.300 curtas a concurso.

Já o FACE, que tem como intenção principal aproximar as escolas, a população mais jovem e demais interessados ao mundo audiovisual e do cinema nas suas variadas formas de expressão, também seleciona outras categorias de vencedores. Conheça todos os premiados deste ano na lista abaixo:

Nacional

Melhor Curta-Metragem

Humans, Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira

Melhor Curta-Metragem Escolar

Humanize, Escola Básica com Pré-Escolar de Câmara de Lobos

Melhor Curta-Metragem de Animação

Migrantes do Espaço, Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira

Melhor Representação

Celebrar a Humanidade, Centro de Actividades Ocupacionais do Porto Santo

Melhor Imagem

A Mala, Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos do Caniço

Melhor Som

TPC: Ações Humanitárias, Escola Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior

Melhor Guarda-Roupa e Adereços

Humans, Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira

Escolha do Público:

A Mala, Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos do Caniço (com 3.126 gostos no facebook)

Educamedia

Categoria Aprender com o Cinema

Colégio do Marítimo

Categoria Cinedesafios

Escola do 2.º e 3.º Ciclos di Caniço

Categoria TV Escola

EB23 Dr.º Alfredo Ferreiro Nóbrega Júnior



Categoria TiCultura

EB1/PE de Câmara de Lobos

Docentes

Prémio de Homenagem

Fernando Alves, da EB1/PE de São Filipe; Comissão de Produção Audiovisual e Cinema Educamedia Rui Duque, professor e coordenador TIC; Vencedor do prémio de melhor curta-metragem no concurso ‘Curta em Casa’; Prémio de votação do Público o Festival Animarte Brasil 2021, entre outros



Prémio Personalidade FACE 2021

Irene Maciel, docente na EBS com Pré-Escolar da Calheta

Internacional

Melhor Curta-Metragem Internacional

El Guardian de La Guarida, Merlin Guell, Espanha

Melhor Curta-Metragem Escolar

One Nice Day, Sousan Salamat, Irão

Melhor Curta-Metragem de Animação

It´s Still Being Written, Mélanie Gohin, França

Melhor Representação

A Historic Handshake, Aurélien Laplace, França

Melhor Imagem

Salakta, Rut Angielina, Espanha

Melhor Som

After the Dawn, Garcia Perez, Perú

Melhor Guarda-Roupa e Adereços

El Golpe del Siglo, Beatriz J. López, Espanha