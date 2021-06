Madeira na primeira edição de Verão da ‘Essência do Vinho’

O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), em articulação com as empresas do sector dos vinhos da Madeira, participa na edição de Verão da ‘Essência do Vinho’. O evento decorrerá, entre os dias 2 e 4 de Julho, nos jardins do Palácio de Cristal, no Porto.

Nesta primeira edição de Verão, com o apoio do IVBAM, IP-RAM, estarão representados, com dois stand contíguos, dois produtores de vinhos tranquilos da Madeira, precisamente ‘Quinta do Barbusano’ e ‘Seiçal’.

A acção será ainda complementada com a realização de um masterclass de Vinho Madeira, que contará com a apresentação e prova de vinhos de seis empresas de Vinho Madeira, e será orientado pela Rubina Vieira, responsável pelo Gabinete de Ações Educativas do IVBAM.

A participação dos vinhos da Madeira nesta feira, um das mais importantes realizadas em Portugal, é comparticipada com fundos comunitários, através do programa operacional ‘Madeira 14-20’, em cerca de 85%, sendo o restante suportado pelo Orçamento Regional.