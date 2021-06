Voleibol já tem Campeões Regionais

Decorreu ontem o último jogo do ‘Campeonato Regional 2020/2021’, entre a ADRAP e o CS Marítimo ‘B’, de Seniores Masculinos, que teve lugar no Complexo Desportivo do CS Marítimo, tendo a equipa verde-rubra vencido por 3-0 à equipa da Água de Pena. Com este triunfo o CS Marítimo ‘B’ sagrou-se campeão regional 20/21, em Seniores Masculinos.

Nos Seniores Femininos, o CE Levada sagrou-se campeão regional, após vencer o CF Carvalheiro, no último Sábado, no Pavilhão da Levada, por 3-0. A equipa da Levada também conquistou o título de campeã regional nos escalão de Juvenis Femininos.

O CS Madeira sagrou-se campeão regional no escalão de Juniores Femininos, após vencer o considerado ‘jogo do título’, frente ao CE Levada, por 3-0.

Nos Iniciados Femininos, a AD Machico é o novo campeão regional, após vencer a prova que decorreu em três fases concentradas.

No escalão de Minis ainda falta apurar o Campeão Regional, que tem a sua última concentração no próximo Domingo, dia 4 de Julho.

As equipas que se sagraram campeões regionais qualificaram-se também para as fases finais dos Campeonatos Nacionais, de apuramento do Campeão Nacional, que irão a 10 e 11 de julho para as Juvenis e de 24 a 25 de julho para os restantes escalões.

Face à suspensão da competição ao longo desta época desportiva, a Associação de Voleibol da Madeira teve de alterar o modelo competitivo da prova em alguns escalões de forma a permitir que os Clubes participantes conseguissem a qualificação para as Fases Finais Nacionais, sendo exemplo disso, a alteração da competição para apenas uma volta nos escalões de Juvenis a Seniores. Nos escalões de Minis e Iniciados reduzimos as fases concentradas para apenas três.

Minis Femininos a apurar no dia 4 de Julho

Iniciados Femininos AD Machico

Juvenis Femininos CE Levada

Juniores Femininos CS Madeira

Seniores Femininos CE Levada

Seniores Masculinos CS Marítimo ‘B’

Com a conclusão do Campeonato Regional, inicia-se no próximo fim-de-semana a Taça A.V.M. que decorrerá durante o mês de Julho, sendo a última competição regional de voleibol ‘indoor’ da 2020/2021.