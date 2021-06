8.ª edição do 'Roteiro Geração Madeira' no Porto Moniz

A 8.ª edição do 'Roteiro Geração Madeira', iniciativa da deputada ao Parlamento Europeu Sara Cerdas, decorre esta sexta-feira, no Porto Moniz, sob o tema 'Envelhecimento Ativo e Saudável'.

Sara Cerdas irá reunir-se com a equipa do Gabinete de Apoio ao Idoso e com a Câmara Municipal do Porto Moniz, representada pelo presidente do município Emanuel Câmara, e na presença dos deputados à Assembleia Regional, Beto Mendes, e à Assembleia da República, Olavo Câmara.

O objectivo é conhecer o trabalho que tem sido desenvolvido por este gabinete e pelo município, bem como identificar as dificuldades que enfrentam no seu dia-a-dia.

A eurodeputada do PS irá ainda visitar as aulas de educação física promovidas pelo Gabinete de Apoio ao Idoso do Município do Porto Moniz que, após a interrupção por motivos de contenção da pandemia, retomou com todas as condições de segurança e ao ar livre.