Miguel Albuquerque agradeceu a presença de Marcelo Rebelo de Sousa "neste dia tão importante para a Madeira". Aproveitou o palco da inauguração do 'Next' para destacar a importância da Autonomia mas também para dizer a Marcelo que "não estamos contentes com a Autonomia que temos".

Também deixou claro que "aqui na Madeira não perdemos tempo com aquilo que é acessório" e reafirmou que quem cria riqueza é o investimento privado.

Sobre a aprovação do Savoy Palace, disse que não se importava de aprovar novos hotéis de tamanha envergadura e com a qualidade do actual Savoy.