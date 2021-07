Marcelo confiante numa rápida solução para acabar com a greve da Groundforce

Tenho pena que a Groundforce não tenha facilitado e dentro dela alguns responsáveis da Groundforce não tenham facilitado, mas tenho a certeza que muito brevemente o Governo encontrará uma solução que permita desbloquear o que está a ser muito mau para o turismo nacional.

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa à chegada ao Funchal e antes de entrar no Parlamento Regional, acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Confiante que até final deste mês será encontrada “solução” que evite o prolongar dos constrangimentos nos aeroportos portugueses, o presidente da República deixou uma certeza:

“Agosto já vai ser diferente”.