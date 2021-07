Marcelo descerrou placa simbólica da 'inauguração' do Hotel Savoy Palace

O Presidente da República descerrou a placa simbólica da 'inauguração' do Hotel Savoy Palace.

A placa descerrada perpetua a visita do Presidente da República e do Presidente do Governo Regional.

Depois a comitiva presidencial sobe ao topo da unidade hoteleira, antes de 'descer' para o Next, o novo hotel do grupo.

De seguida, Marcelo Rebelo de Sousa vai visitar a Associação CASA.