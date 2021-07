Miradouro do Guindaste com acesso para todos

Todos nós sabemos que as pessoas com mobilidade reduzida enfrentam inúmeros obstáculos diariamente e que as simples actividades do dia-a-dia podem ser sinónimo de verdadeiros sacrifícios. No Miradouro do Guindaste, agora requalificado pela Câmara Municipal de Santana, o acesso a pessoas com mobilidade reduzida não foi esquecido. Trata-se, portanto, de um miradouro acessível a todos, para que os visitantes possam usufruir das deslumbrantes paisagens do Faial.

Santana, espera por si!

www.cm-santana.com/pt