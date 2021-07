Jet2 inaugura ligação de Bristol para a Madeira

O Aeroporto da Madeira recebeu mais um voo da companhia Jet2.com, desta vez, vindo de Bristol.

Francisco Vieira Pita, Chief Commercial Officer da ANA Aeroportos de Portugal, referiu que a Jet2.com tem sido um parceiro importante para a ANA na retoma do tráfego aéreo turístico ente o Reino Unido e Portugal".

Disse ainda que "com esta operação a Jet2.com consolida a sua aposta na Madeira, passando a operar voos de 9 das suas 10 bases no Reino Unido".

No seu entender, "mais uma vez fica demonstrada a resiliência do destino Madeira na recuperação de mercados emissores, bem como o potencial desta região como destino turístico alicerçado na sustentabilidade".

"Esta operação resulta de um trabalho conjunto da ANA Aeroportos de Portugal/VINCI Airports e das entidades turismo nacionais e regionais", sustentou.

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, sublinhou que “o Governo Regional se congratula com esta nova operação e continua empenhado no fomento da parceria e na manutenção das condições que permitam à Jet2 o maior sucesso na Região Autónoma da Madeira”.

Eduardo Jesus recordou que a companhia “tem vindo a consolidar o seu processo de ligação à Região ao longo dos anos, permitindo sempre adicionar mais bases, sendo que, com esta de Bristol, passamos a ter nove, o que é naturalmente relevante”.

O governante realçou que “existe uma parceria com a companhia que tem resultado na afirmação do destino junto daquele mercado, no qual trabalha muito bem, e que tem encontrado na Madeira correspondência às necessidades evidenciadas pelos viajantes oriundos daquela origem”.

Steave Heapy, CEO da Jet2.com e Jet2holidays, disse estar muito satisfeito por lançar voos e férias para a Madeira a partir do Aeroporto de Bristol hoje e reforçar ainda mais "o compromisso com a "fantástica" ilha da Madeira.

"Temos visto uma enorme procura de voos e férias para a Madeira por parte dos nossos clientes e estamos confiantes que continuaremos a ser populares neste verão e nos próximos anos. Estamos ansiosos por trabalhar em parceria com os hoteleiros e a Secretaria de Turismo para garantir que os nossos clientes conheçam tudo sobre este destino deslumbrante e que passem as férias mais memoráveis ​​na Madeira", frisou.