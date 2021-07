‘Acredita Porto Santo’ quer criar contentor municipal na ligação inter-ilhas

A candidatura ‘Acredita Porto Santo’ quer encontrar "novas soluções" para a ligação marítima entre as duas ilhas.

Numa iniciativa realizada hoje, dia 11 de Julho, Nuno Batista, que encabeça a lista da coligação PSD/CDS-PP, propôs, como medida imediata, a criação de um contentor municipal.

“Na auscultação, junto das associações comerciais bem como junto dos comerciantes, sentimos que existe um grande problema com os transportes”, afirmou, salientando que este é “um dos grandes problemas do Porto Santo” e que precisa “de um trabalho permanente para ser resolvido”.

“Como fizemos na situação dos transportes aéreos, onde já apresentámos propostas e onde já existe um trabalho em campo, pretendemos também, junto dos transportes marítimos, tanto para as empresas como para as pessoas, criar novas soluções”, acrescentou.

O referido contrato será renegociado em 2025 e Nuno Batista diz que a sua candidatura já está a preparar um novo caderno de encargos com as soluções que pretende ver implementadas para o Porto Santo.

Contudo, realçou, que “até a essa altura é preciso tomar medidas para ajudar as pessoas e as empresas”, salientando que o contentor municipal é uma medida que tem por objectivo reduzir os custos do transporte.

“Todos sabemos o custo que esse transporte tem para as empresas locais e o que pretendemos é, junto com as associações empresariais locais, criar uma solução de um contentor ou mais municipais, onde se consiga agregar toda a mercadoria que costuma vir em grupagem para que venha directamente para o Porto Santo e que chegue ao Porto Santo com custos mais reduzidos”, sustentou.