Bernardo Teixeira vence 2.ª Jornada do Campeonato Nacional de Juvenis de Triatlo

A pontuar para o Campeonato Nacional de Juvenis de Triatlo, numa distância de 300 metros de natação, 8Km de ciclismo e 1,8Km de corrida, Bernardo Teixeira (CF Andorinha) alcançou o primeiro lugar do escalão de juvenis, e Mónica Dias (AD Galomar) terminou a prova em segundo lugar de juvenis.

O Triatlo de Abrantes, a segunda jornada do campeonato, realizou-se no passado sábado, 17 de Julho, e contou com a participação de 42 atletas masculinos e 32 atletas femininas.

No mesmo dia, disputou-se igualmente a Taça de Portugal de Triatlo, numa distância de 750 metros de natação, 18Km de ciclismo e terminando com 4,5Km de corrida.

Bruna Belo (ADRAP) terminou a prova em sexto lugar das femininas, com 40 atletas em participação, alcançando o terceiro lugar do escalão de Cadetes.

Nos masculinos, com 156 atletas em prova, João Marote (ADRAP) ficou em 34.º da geral masculina, sendo 10.º no escalão de Juniores. Do CF Andorinha, Diego Cisneros terminou a prova em 50.º da geral masculina, 8.º do grupo de idade 20-24 e Tiago Serrano acabou a prova em 54.º da geral, sendo 16.º do escalão de cadetes.