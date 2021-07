Administração da 2.ª dose da AstraZeneca antecipada

A equipa de vacinação contra a covid-19 na Madeira informa que os agendamentos para administração da segunda dose da vacina AstraZeneca para o dia 16 de Julho passam para sexta-feira, 9 de Julho.

Os horários inicialmente definidos mantêm-se.

A antecipação deve-se à actualização da norma definida pela Direcção-Geral de Saúde referente à campanha de vacinação contra a covid-19 com a vacina AstraZeneca.

Note-se que as pessoas com agendamento para o dia 16 de Julho foram inoculadas com a 1.ª dose no dia 23 de Abril, sendo que passam a receber a 2.ª dose no dia 9 de Julho, amanhã.

A vacinação irá decorrer no Centro de Vacinação do Funchal, Madeira Tecnopólo.