Só 19% das casas para arrendar no Funchal têm ar condicionado

Em semana de onda de calor na Madeira, fruto de uma massa de ar quente proveniente do Norte de África, ficamos a saber que apenas 19% das casas para arrendar no Funchal dispõem de ar condicionado, de acordo com um estudo do idealista, divulgado esta sexta-feira.

Para vender, a percentagem, é ainda mais baixa: apenas 12% das casas no Funchal oferecem ar condicionado.

Com as altas temperaturas que se prevêem atingir também o resto do país no próximo fim-de-semana, a análise revela ainda que apenas 21% das casas em todo o país têm sistema de ar condicionado. Para o estudo, o idealista analisou mais de 300 mil casas à venda e em arrendamento anunciadas na sua base de dados a 12 de Julho de 2021.

Faro é a cidade que apresenta mais casas com ar condicionado anunciadas para venda e arrendamento (41%), seguindo-se na lista Viseu (38%), Braga (33%), Aveiro (26%), Lisboa (25%) e Coimbra (20%), por esta ordem. No Porto só 19% dos imóveis anunciados para venda e arrendamento têm A/C, menos que a média nacional (21%).

Em sentido contrário está a Guarda, a cidade portuguesa com menos casas anunciadas para venda e arrendamento equipadas com A/C (1%). Bragança e Vila Real (4% e 5, respectivamente) completam o pódio.

Diferenças entre venda e arrendamento

No parque habitacional português a diferença entre as casas climatizadas à venda e para arrendar é significativa, ganhando vantagem a venda. Das casas disponíveis para comprar, 21% contam com esta comodidade, enquanto das casas que se encontram para arrendar apenas 19% têm ar condicionado.

Por cidades, 26% das casas para comprar em Lisboa dispõem de ar condicionado, já para arrendar, 21%. O mesmo acontece em Braga (venda: 35%; arrendamento: 18%), Coimbra (venda: 22%; arrendamento: 7%), Faro (venda: 42%; arrendamento: 28%), Viseu (venda: 39%; arrendamento: 29%) e Aveiro (venda: 26%; arrendamento 16%). Já no Porto existe a mesma percentagem de habitação climatizada, tanto para comprar como para arrendar, 19%.

Por outro lado, apenas 15% das casas que se vendem em Évora dispõem de sistema de climatização, enquanto para arrendar, 27% contam com esse extra.

Em Beja, Guarda e Portalegre, nenhuma das casas que se encontram para arrendar têm ar condicionado.