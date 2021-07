Plano Estratégico Municipal para a Cultura 2021-2031 foi apresentado esta tarde

O Plano Estratégico Municipal para a Cultura: 2021-2031, um documento orientador das políticas culturais com incidência no Funchal, elaborado pelo Município do Funchal, foi apresentado esta tarde no Teatro Municipal Baltazar Dias aos agentes culturais e associações.

De acordo com a CMF, este plano "representa um marco histórico nas políticas locais de cultura, uma vez que é o primeiro plano apresentado na historia da Região".

Segundo explica, através deste plano, o município pretende potenciar a cultura como um fator essencial de promoção de mudança e desenvolvimento da cidade do Funchal. "A Cultura assume-se como um elemento agregador e potenciador de inúmeras dinâmicas sociais, bem como uma alavanca do progresso de uma sociedade mais critica, criativa, participativa e inclusiva, com resultados positivos na área da economia e comércio local, além de uma dinamização dos espaços urbanos. Actualmente, a Cultura desempenha um papel fulcral na atratividade de um território, enquanto fator de competitividade e diferenciação, sendo um indicador de qualidade de vida e bem-estar das populações", salienta.

O documento constitui-se como instrumento de planeamento, com duração de uma década, para as políticas culturais da cidade, sendo que em 2031 o Funchal pretende ser um Município de referência no âmbito do apoio à criação e à promoção cultural, no panorama regional, nacional e europeu, favorecendo o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida dos funchalenses e dos seus visitantes.