Merkel ficou "impressionada" com gravidade das inundações na Alemanha

A chefe do Governo alemão, Angela Merkel, ficou "impressionada" com a severidade das inundações que já provocaram a morte de pelo menos 19 pessoas na Alemanha, disse hoje um porta-voz do Governo.

"Estou impressionada com a catástrofe que tantas pessoas têm de suportar nas áreas inundadas. A minha solidariedade vai para as famílias dos mortos e desaparecidos", escreveu na rede social Twitter, em nome da chanceler, o porta-voz do Governo alemão Steffen Seibert.

"Os meus mais sinceros agradecimentos aos inúmeros socorristas e aos serviços de emergência incansáveis", concluiu Angela Merkel, que inicia hoje uma visita oficial aos Estados Unidos, durante a qual será recebida por Joe Biden.

Pelo menos 21 pessoas morreram, 19 na Alemanha e duas na Bélgica, depois de fortes chuvas atingirem vários países europeus nos últimos dias provocando inundações, desabamentos e enormes danos materiais, informaram hoje as autoridades.

Segundo as autoridades alemãs, dezenas de pessoas estão desaparecidas após as fortes chuvas dos últimos dias e que continuam hoje a cair no país e os bombeiros estão mobilizados hoje para resgatar moradores de várias localidades afetadas.