Recital de Órgão Solo na Igreja de São Pedro

A Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM) promove um recital de órgão solo, no próximo domingo, às 17 horas, na Igreja de São Pedro no Funchal. Interpretado por Giancarlo Mongelli, o recital é inserido no ciclo 'Celebração em Estilo Barroco' e vai apresentar obras-primas da literatura musical para órgão através de épocas e países diferentes, onde a literatura musical para este instrumento sofreu um importante desenvolvimento, desde o século. XVI até à segunda metade do século. XVII.

"Passando por grandes mestres de Itália, Alemanha e Inglaterra, o concerto inclui principalmente obras de directa inspiração litúrgica, como a Toccata segunda de G. Frescobaldi, os Versos e Canzona em sol menor de D. Zipoli e o Voluntary op.5 nº 8 de J. Stanley. Estas obras, farão de contraponto a outras três obras organísticas que, não tendo uma clara destinação litúrgica, são, indubitavelmente, impregnadas de inspiração devocional. É o caso da Suite “Terpsichore” de J.K. Fischer, da Sonata em dó menor de G.B. Pescetti e da Fantasia e Fuga em lá menor BWV 904 de J.S. Bach", diz a AOCM.

Este ciclo de concertos resulta de um protocolo entre a AOCM e a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, e pretende valorizar o património arquitetónico barroco da Região e glorificar os órgãos históricos de várias igrejas, recentemente restaurados. São também objectivos enaltecer as especificidades e pormenores que constituem o repertório musical barroco e celebrar o regresso aos palcos e à vida cultural activa.

Giancarlo Mongelli, nascido em Itália, completou em 1989, com distinção, o curso superior de piano no Conservatório de Música “G. Rossini” de Pesaro (Itália). Na década de 1990 concluiu uma pós-graduação em piano. Frequentou, em Itália, o curso de cravo e órgão do Conservatório de Música 'U. Giordano'. Ganhou o primeiro prémio ao 12.º Concurso Internacional de Piano'Franz Liszt de Lucca (Itália). Vive em Portugal desde 1998 e é professor de piano e cravo no Conservatório de Música da Madeira. Actualmente é cravista, director musical e responsável artístico do grupo de música antiga 'Funchal Baroque Ensemble', fundado no ano 2013.