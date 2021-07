A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã, quarta-feira, dia 7 de Julho, vai decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água do Caminho da Achada, na freguesia de São Pedro.

Esta intervenção vai afectar, segundo comunicado da autarquia, o abastecimento de água no Caminho da Achada e na Rua do Alto do Pico, entre as 9 horas e as 15 horas.