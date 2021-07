Reunião ordinária dos órgãos sociais vai analisar situação do Benfica

O Benfica vai realizar na terça-feira a reunião ordinária quadrimestral dos órgãos sociais, em que estará em análise a atual situação do clube, disse à Lusa fonte oficial do Benfica.

Segundo a mesma fonte, a reunião, que vai decorrer na terça-feira, pelas 17:00, no estádio da Luz, trata-se da sessão ordinária quadrimestral e vai ter o mesmo tema que todas as outras reuniões anteriores dos órgãos sociais: analisar a situação do clube.

Além da direção do Benfica, agora liderada por Rui Costa, após Luis Filipe Vieira ter suspendido as funções, marcam presença na reunião a Mesa da Assembleia Geral dos 'encarnados' e o Conselho Fiscal.

O empresário Luís Filipe Vieira ficou no sábado em prisão domiciliária até à prestação de uma caução de três milhões de euros, por suspeita de vários crimes económico-financeiros, decidiu o Tribunal Central de Instrução Criminal, no âmbito da operação 'Cartão Vermelho'.

Na sexta-feira, Luís Filipe Vieira comunicou a suspensão do exercício de funções como presidente do Benfica, por intermédio do seu advogado.

Depois de ter anunciado a suspensão de funções "como presidente do Sport Lisboa e Benfica, bem como de todas as participadas do clube", a direção do Benfica reuniu-se e o vice-presidente Rui Costa acabou por assumir a presidência do clube, bem como a liderança da SAD 'encarnada'.