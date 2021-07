Equipa de Miguel Silva Gouveia “é a única que aposta no futuro”, diz Paulo Cafôfo

O presidente do PS-M, Paulo Cafôfo, considera que a equipa da Coligação Confiança, escolhida por Miguel Gouveia, candidato à Câmara Municipal do Funchal, - que faz hoje a manchete do DIÁRIO- "é a única que aposta no futuro" ao contrário do PSD/CDS, cuja equipa é "um regresso ao passado".

Esta é uma equipa jovem, mas ao mesmo tempo experiente ao contrário de outros partidos, particularmente o PSD/CDS, que apresentam nomes antigos ligados a um regresso ao passado de muito má memória ou então pessoas ligadas aos interesses de sempre deste regime. Esta equipa é a única que aposta no futuro e que está preparada para os desafios de uma nova realidade social e económica provocada pela pandemia e que terá a capacidade de preparar o Funchal para os próximos anos". Paulo Cafôfo

O socialista acredita que esta equipa "merecerá a confiança da maioria dos funchalenses".