PSD destaca apoios sociais no concelho da Ribeira Brava

O Grupo Parlamentar do PSD destacou hoje, dia 9 de Julho, no âmbito das Jornadas Locais, o trabalho ao nível social que está a ser realizado na Ribeira Brava, com enfoque no que é desenvolvido pelas diversas instituições sediadas no concelho, em articulação com o Governo Regional.

Dando como exemplo a ADBRAVA, a deputada Clara Tiago sublinhou que, “numa acção de proximidade à população mais carenciada”, esta instituição “tem ajudado muitas famílias, quer nas ajudas alimentares, quer no apoio habitacional, no âmbito de um projeto de recuperação e/ou beneficiação de habitações de famílias carenciadas", realizado em coparceria com a Investimentos Habitacional da Madeira e com o Instituto de Segurança Social da Madeira e integrado no Orçamento Participativo da Região.

A deputada realçou também o papel do Centro Social e Paroquial de São Bento para minorar os efeitos da crise pandémica, enquanto entidade responsável pela gestão do Fundo de Emergência para o apoio Social (FEAS), "uma medida do Governo Regional", sublinhou.

Esta função social é complementada, segundo Clara Tiago, pelas Casas do Povo, que, "por intermédio de um contrato-programa com a Direcção Regional dos Assuntos Sociais, que têm vindo a apoiar as famílias através de cabazes alimentares, atribuídos mensalmente".

Numa outra vertente, mas ainda no âmbito social, neste primeiro dia de Jornadas, o Grupo Parlamentar visitou também a Unidade de Alzheimer, a primeira na Madeira e a terceira no país.

Uma infra-estrutura que “vem indiscutivelmente colmatar uma grande lacuna existente na Região, sendo uma resposta importante para os doentes, mas também para as famílias”, destacou a deputada.

Esta unidade (cuja inauguração está prevista para o próximo mês de Agosto, depois de ter sido inicialmente apontada para Junho), terá as valências de internamento, definitivo e temporário, e centro de dia.