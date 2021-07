Há três madeirenses no Campeonato da Europa de Jovens de ténis de mesa

A União Europeia de Ténis de Mesa (ETTU) dará início, no próximo domingo (18 de Julho), ao Campeonato da Europa de Jovens, nos escalões de Sub-15 e Sub-19, a ter lugar na cidade de Varaždin, na Croácia, até o próximo dia 2 de Agosto.

Entre os convocados da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa encontram-se os atletas madeirenses sub-19 Gonçalo Gomes (Clube Desportivo 1º de Maio) e Tiago Li (Clube Desportivo São Roque), além do treinador Ricardo Faria (Clube de Ténis de Mesa da Ponta do Sol), que irá orientar a equipa nacional de Sub-15 Masculinos (que encontram-se a estagiar em Gaia).

Os atletas internacionais iniciarão a sua participação neste Campeonato da Europa, na prova de equipas sub-19 masculinos, juntamente com David Bessa (GDCS Juncal) e Silas Monteiro (AR Novelense).

A Selecção Nacional ficou inserida no Grupo B, do Nível 1, juntamente com as Seleções da Rússia, Turquia e República Checa.

Este evento, que conta com os melhores atletas jovens do Continente Europeu, não se realizou no ano passado, devido às circunstâncias provocadas pela pandemia de covid-19, regressando este ano num formato diferente e adaptado ao momento, com a competição a ser dividida em duas fases.

Na primeira, de 18 a 24 de Julho, decorrerão as provas destinadas aos atletas do escalão de sub-19, para a segunda - 27 de Julho a 2 de Agosto -, estão agendadas as provas reservadas aos atletas de sub-15. As competições serão disputadas nas vertentes de equipas, singulares e pares, em ambos os sexos.