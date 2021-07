Seis andebolistas madeirenses na Selecção de Sub-17

A Região Autónoma da Madeira estará representada na Selecção Nacional de Andebol no escalão de Sub 17, através de seis jovens andebolistas de três clubes regionais, Mariana Silva, Sofia Ferreira e Júlia Ferreira do CD Bartolomeu Perestrelo; Joana Semedo e Francisca Henriques do CS Madeira e Luana Jesus do Madeira Andebol SAD. O técnico Luís Santos divulgou a convocatória para os estágios em Guimarães, na 4 Nations Cup e depois o Campeonato da Europa que terá lugar em Montenegro, em Agosto.

A Selecção Nacional Sub-17 de Portugal irá ter uma jornada intensa de trabalho com vista ao Campeonato da Europa, que terá lugar em Montenegro em Agosto. A partir do dia 18 de Julho, as 21 atletas irão iniciar um estágio contínuo em Guimarães, de cerca de vinte dias onde, pelo meio, está agendada a participação no torneio 4 Nations Cup, em Espanha, antes da viagem para Podgorica, capital montenegrina. O Europeu tem início marcado para o dia 4 de Agosto.