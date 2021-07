23 pilotos confirmam presença na Fajã da Ovelha

Reunidas as respectivas condições de Segurança, foi reagendada e acontece a 1ª Prova do Campeonato Regional da Madeira de Motocross 2021 no próximo domingo, dia 18 de Julho, sob a organização do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres.

A prova foi apresentada ontem ao final da tarde, na freguesia dos Prazeres e contou com a presença do presidente do município, Carlos Teles, ainda de três presidentes de Junta de Freguesia [Prazeres, Fajã da Ovelha e Ponta do Pargo], bem como do presidente da colectividade, Duarte Anjo.

A opinião destes responsáveis é que o município da Calheta afirma-se na Região como "a catedral do motocross" por acolher diversos eventos do género, e mais uma vez, a pista da Fajã da Ovelha assinalará o regresso do Motocross na Região, numa prova pontuável para o campeonato que tem vindo a crescer gradualmente contando com muitas caras novas que se iniciam nesta modalidade pela primeira vez.

Em relação ao público a organização vai aguardar até à próxima sexta-feira, para autorizar a entrada no crossódromo da Fajã da Ovelha num máximo de 100 pessoas, por ordem de chegada, sendo que será obrigatório passar no secretariado junto ao Paddock, para medição de temperatura e levantamento da credencial e tem de ser cumprido o uso de máscara, distanciamento e a desinfeção das mãos.

O acesso ao Paddock dos pilotos está interdito ao público, pelo que só tem acesso a este as equipas inscritas no evento e relembramos também que não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas no recinto, pelo que não teremos as tradicionais barracas de comes e bebes no local. Estas foram as medidas adoptadas pela organização, para que se possa retomar de forma segura e gradual o Motocross à Região.

A prova tem início às 11h20 horas com abertura dos treinos e as mangas oficiais têm início pelas 14h00 e a Final de Elites às 18:00.