Saiba quais os números que marcam a Madeira nesta terça-feira

9

Felicidade S., a cidadã cabo-verdiana de 56 anos que foi detida pela Polícia Judiciária a 1 de Agosto de 2020 quando desembarcava no Aeroporto da Madeira com cerca de 10 quilos de heroína na mala, foi condenada a 9 anos de prisão. O acórdão foi lido esta manhã no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000) pela juíza Ana Rita Barra, que presidiu ao colectivo que julgou o caso.

3,5 milhões

Desde a criação do Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho (PMFOCT) que a Câmara Municipal do Funchal já recebeu mais de 550 formandos, no que representa um investimento de mais de 3,5 milhões de euros. O programa é destinado a pessoas em situação de desemprego que não recebem qualquer tipo de apoio, às quais é atribuída uma bolsa mensal no valor de €438.81 (IAS), com um prémio de incentivo e integração no final do programa.

95.254

Entre 2011 e 2019, os acessos à internet em banda larga em local fixo na Região passaram de 58.836 para 95.254, ou seja, um aumento de 62% em apenas oito anos. Este é um dos dados que foi divulgado hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), no âmbito da publicação da série retrospetiva para o sector das Comunicações na Região Autónoma da Madeira (RAM), para o período 2000-2019.

251 mil

Até ao dia 11 de julho, foram administradas na Região Autónoma da Madeira, 251 573 vacinas contra a COVID-19, desde o dia 31 de dezembro de 2020.

As pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra a COVID-19 na RAM, de acordo com a alocação das vacinas à região.

Do número total de vacinas administradas (251 573), 143 625 correspondem a administração da primeira dose e 107 948 foram segundas doses da vacina. Isto significa que 43% da população residente tem já a vacinação completa e 57% uma dose da vacina.

79,2

Os dados do último relatório de situação sobre diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal, divulgado esta manhã pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), através do Núcleo de Bioinformática do seu Departamento de Doenças Infecciosas, revela que a frequência relativa da variante Delta na Madeira, na semana de 28 de Junho a 4 de Julho passou dos 85,7, da semana anterior, para os 79,2%.