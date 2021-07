Porto Santo tem novo posto de testagem à covid-19

A Clínica Arriaga em parceria com a Farmácia da Ponta do Pargo está a realizar Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) no estacionamento do Restaurante Pé na Água, Porto Santo, a partir desta terça-feira, 13 de Julho, até Setembro.

Os passageiros poderão proceder ao preenchimento de um formulário 'on-line' que dará acesso à marcação do teste rápido Para fazer face à obrigatoriedade de apresentar um teste negativo até 48 horas da viagem inter-ilhas, Madeira - Porto Santo ou Porto Santo - Madeira, seja por via aérea ou marítima.

À chegada do local para realização do teste, os passageiros passam por uma 'fast-track'. Em alternativa, os visitantes assim como os residentes poderão, sem marcação, deslocar-se ao local e efectuar o teste antigénio, todos os dias, entre as 9h30 e as 18h30. O espaço tem estacionamento gratuito, aberto todos os dias da semana, onde os utentes poderão aguardar o resultado do teste (entre 15 a 30 minutos) confortavelmente.

O teste rápido antigénio tem fiabilidade de 98% e é um dos métodos de despiste da covid-19, rastreando facilmente as pessoas infectadas, isolando-as rapidamente.

A oferta prolonga-se até ao final de Setembro.