Ana R. Fernandes e Kevin Selvarajah no Centro de Excelência da Confederação Europeia de Badminton

Os atletas regionais, Ana R. Fernandes e Kevin Selvarajah, foram seleccionados para participar no Campo de Treinos BEC CoE que decorre de 9 a 15 de Agosto 2021, no Badminton Europe Confederation Centre of Excellence, em Holbæk, Dinamarca.



Neste Campo de Treinos, Ana R. Fernandes e Kevin Selvarajah, atletas da Associação Desportiva Pontassolense, vão usufruir de treinos bi-diários orientados pelo treinador principal Jeroen van Dijk, com atletas do BEC CoE e do Stenhus Badminton College.



De acordo com a informação facultada pela Associação de Badminton da Madeira, o BEC CoE é um programa de treinos de excelência que permite aos atletas aumentar o seu potencial num ambiente sustentável de alto rendimento.