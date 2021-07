Volkswagen Scirocco BlueMotion: para quem procura um desportivo para o dia-a-dia

Viatura citadina, a gasóleo, com um design desportivo, muito bonito, que aliado à sua motorização 2.0 tdi de 150 cavalos de potência o torna muito divertido de conduzir. É, sem sombra de dúvida, a viatura ideal para quem procura um desportivo para o dia-a-dia e com uma performance de excelência.

Há que fazer referência ainda aos vários extras, como por exemplo, o tecto panorâmico, as jantes de rodado 18, GPS, Bluetooth, os sensores de estacionamento, os bancos aquecidos, os manómetros de temperatura do óleo, a pressão do turbo, entre outros.

Se falarmos no preço, custa 20 500 euros, mas não exclua a possibilidade de o poder adquirir através de um financiamento desde 272.12 euros por mês, sem entrada inicial, acrescentando a garantia de 12 meses por mútuo acordo e ainda a possibilidade de retoma mesmo com dívida*.

