Covid-19 motiva cancelamentos na pré-temporada

Anulação do estágio do Boavista no Algarve

O estágio de pré-temporada do Boavista, que deveria decorrer no Algarve, foi cancelado devido a três testes positivos para o novo coronavírus, que provoca a covid-19, no plantel, anunciou hoje o clube da I Liga de futebol.

"A Boavista FC, Futebol SAD realizou por iniciativa própria, e como tem sido prática corrente desde o início da pandemia, mais uma ronda de testagem à covid-19 esta segunda-feira, altura em que foram detetados três casos positivos", informam os 'axadrezados', em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

O Boavista tinha remarcado no domingo o estágio para entre terça-feira e 18 de julho, atendendo ao cancelamento do Torneio do Algarve, após o Gent ter sido impossibilitado de viajar para Portugal, por restrições associadas ao combate da pandemia na Bélgica.

"Informa-se ainda que a Boavista FC, Futebol SAD colocou imediatamente em prática o protocolo de atuação para a covid-19 indicado pela Direção-Geral da Saúde. Está prevista a realização de uma nova ronda de testes ao grupo de trabalho para os próximos dias", termina a nota dos portuenses, sem identificar os membros do plantel em causa.

O Boavista tinha jogos agendados com Sporting e Benfica no Torneio do Algarve, mas teve de cancelar hoje o encontro frente aos campeões nacionais, aprazado para quinta-feira, um dia depois de ter assistido à anulação do embate de preparação com os 'encarnados'.

Os 'axadrezados' arrancam a temporada 2021/22 em 25 de julho, ao visitarem o estádio do também primodivisionário Marítimo, em encontro da primeira fase da Taça da Liga.

Suspensos treinos no Paços de Ferreira e jogo com Benfica cancelado

O grupo de trabalho do Paços de Ferreira foi hoje testado e os trabalhos suspensos, na sequência de quatro casos positivos de covid-19, informou em comunicado o clube da I Liga de futebol.

"Na anterior ronda de testes realizada (antes da folga semanal), quatro elementos testaram positivo para a covid-19. Rapidamente, o clube tomou as medidas necessárias para evitar mais contágios", refere o comunicado partilhado nas redes sociais do Paços.

Segundo o Paços, os testes realizados hoje (depois dos realizados a 02, 08 e 10 de julho) servem para "avaliar o ponto da situação" e vão determinar o regresso ao trabalho ou a suspensão dos treinos, que já hoje não se realizaram.

"Enquanto se aguarda pelo resultado da nova série de testes, o FC Paços de Ferreira garante o cumprimento de todas as medidas exigidas pelas entidades de saúde nestas situações, de forma a proteger todo o grupo e os que o rodeiam", pode ainda ler-se.

O jogo de preparação que estava agendado para sexta-feira, dia 16, frente ao Benfica, foi entretanto cancelado.