A AITRAM informa que o Centro Médico do Atlântico (WorkClinic, Medicina do Trabalho) está a preparar uma ronda pelos diversos Concelhos da Região, com um Posto Móvel afim de fazer testes rápidos à Covid 19 aos Industriais/Motoristas de Táxi.

"Os testes à Covid 19 são recomendados de 15 em 15 dias pelo que está a ser preparado um plano de agendamentos de modo a contemplar idas a todos os Concelhos da Região, incluindo o Porto Santo", informa a AITRAM.

"Com esta medida pretendemos proteger o nosso sector (Táxi) que como todos nós sabemos é uma profissão de risco tendo em conta os contatos regulares e diários que têm", acrescenta.



"Mais informamos que a apresentação desta iniciativa será feita na próxima sexta feira, dia 9-7-2021 às 16.30 na Praça de Táxis junto ao Madeira Shopping com a presença da Enf.ª Carolina Manica, pelo que convidamos a Comunicação Social a estar presente afim de informar a população da Madeira de que os Motoristas de Táxis estão testados e que garantem segurança a quem utilizar este meio de transporte", conclui a AITRAM.

DATAS PARA A TESTAGEM:

Santa Cruz - Aeroporto

12 de Julho das 09h00 às 12h00

Machico

12 de Julho das 14h00 às 17h00

Ribeira Brava + Ponta de Sol

13 de Julho das 09h00 às 12h00

Calheta

13 de Julho das 14h00 às 17h00

SEDE - Funchal (sem unidade móvel)

14 de Julho das 09h00 às 12h00

Caniço

14 de Julho das 14h00 às 17h00

Santana

15 de Julho das 09h00 às 12h00

São Vicente + Porto Moniz

15 de Julho das 14h00 às 17h00

Câmara de Lobos

16 de Julho das 14h00 às 17h00