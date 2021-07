Vacinas contra a covid-19 são seguras, garante especialista madeirense da AstraZeneca

O Centro de Química da Madeira iniciou esta segunda-feira, 5 de Julho, o ciclo de conferências ‘CQMTalks’, com o tema ‘Using Gene Therapy Approaches to Prevent Pandemics’ (utilizar abordagens de terapia genética para prevenir pandemias), proferida por Luís Santos, especialista em desenvolvimento farmacêutico e biotecnológico na companhia americana AstraZeneca.

João Rodrigues, director do Centro de Química da Madeira (CQM), explica que estas conferências pretendem mostrar aos professores, estudantes e colaboradores do CQM a realidade de outros Centros de Investigação, não só académicos, mas também de empresas, através do relato de pessoas que: “não vêm falar exclusivamente de ciência, daquilo que fazem, mas também vêm falar sobre a sua experiencia profissional ou das novas ideias que têm para a investigação seja na área da química, seja para outras áreas”.

João Rodrigues, director do Centro de Química da Madeira., Foto DR

As conferências decorrem sob formato híbrido, presencial e ‘on-line’, a inscrição é gratuita e está aberta ao público em geral. A primeira sessão contou com cerca de 50 espectadores.

Conferência ‘Using Gene Therapy Approaches to Prevent Pandemics’., Foto DR

A primeira conferência do ‘CQMTalks’ contou com a presença do madeirense, Luís Santos, doutorado em Química de Materiais pelo Departamento de Química da Universidade da Madeira (2009), actualmente trabalha como especialista em desenvolvimento farmacêutico e biotecnológico na AstraZeneca nos Estados Unidos da América, com uma equipa constituída por cinco mil pessoas. Luís Sousa expôs formas de utilizar a terapia genética “para ultrapassar pandemias como a que estamos a viver agora, a covid-19”.

Luís Santos, AstraZeneca EUA. , Foto DR.

A terapia genética consiste em utilizar mRNA ou DNA para gerar o antigénio de interesse, neste caso, é o chamado ‘spike protein’, que vai induzir uma resposta imunitária que confere a protecção contra a covid-19. Luís Santos.

O investigador explica que a tecnologia de mRNA tem vindo a ser utilizada há cerca de 10 anos, para "produzir não só vacinas, mas outros produtos aplicados na área de oncologia". Segundo Luís Santos, a pandemia fez com que cientistas tivessem a oportunidade de trabalhar e desenvolver essa tecnologia num tempo recorde, o caso das empresas Moderna e Pfizer, que utilizaram esse método para criar a vacina contra a covid-19.

Já a vacina da AstraZeneca utiliza o "‘adenovírus’ para libertar também material genético", de acordo com madeirense, a vacina da AstraZeneca é "uma vacina segura, sendo que demonstrou eficácia superior a 65%". Em relação aos coágulos sanguíneos como efeito secundário à vacina, Luís Santos garante que o número de casos reportados é muito baixo em comparação com o número de pessoas vacinadas.

"Estamos a falar de números, de casos que têm acontecido muito baixos comparados com o número de pessoas que têm sido vacinadas. A percentagem de pessoas que infelizmente têm sentido esses efeitos secundários é muito pequena, estamos a falar de percentagens na ordem dos 0,001%", assegura.

Luís Santos relata que a esperança da comunidade cientifica é que as vacinas demonstrem eficácia contra "as múltiplas variantes e que, eventualmente, consigamos extinguir a covid-19", sem descartar a possibilidade do vírus se tornar sazonal.

Existe também a possibilidade disto se tornar sazonal, nesse caso teríamos que tomar a vacina como se fosse para a gripe ou poderá haver um produto que combine as duas vacinas, da covid-19 com a vacina da gripe. As pessoas poderão ter de tomar uma terceira dose, em que o nosso sistema imunitário já está preparado e nesse caso só precisamos de uma única dose para nos ajustarmos às novas variantes. Luís Santos.

O investigador assegurou que as vacinas contra a covid-19 são seguras e demonstrou confiança quanto à sua eficácia, garantindo que ele próprio já completou a vacinação com as duas doses da vacina da Pfizer, que tem demonstrado eficácia de 90%.