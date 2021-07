DRD prepara plano de apoios financeiros para a próxima época desportiva

A Direção Regional de Desporto (DRD) está a ultimar os apuramentos/relatórios da época 2020/2021, preparando já o plano de apoios financeiros para a próxima época desportiva.

Assim, para efeitos de apoios às atividades desportivas e infraestruturas desportivas, referente à época desportiva 2021/2022 (01 julho 2021 / 30 junho 2022), a DRD disponibiliza às entidades desportivas regionais, a partir de amanhã e até 31 de agosto de 2021, inclusive, na plataforma do desporto, o formulário de candidatura “Programa de Desenvolvimento Desportivo (PDD)”, de acordo com o artigo 5.º do Regulamento de Apoio ao Desporto (RAD), Resolução n.º 701/2018, de 11 de outubro.

A DRD deixa ainda a seguinte nota:

“Relembramos que as entidades desportivas regionais têm de submeter, por época desportiva, o PDD, com vista a serem apoiadas através do Plano Regional de Apoio ao Desporto (PRAD), aos apoios previstos nos vários capítulos do RAD:

Capítulo II – Clubes e SAD em competições profissionais e não profissionais;

Capítulo III – Modalidade coletivas com representação nacional;

Capítulo IV – Modalidade individuais com representação nacional;

Capítulo V – Competição Regional;

Capítulo VI – Associações regionais de modalidade e multidesportivas;

Capítulo. VII – Desporto para Todos;

Capítulo VIII – Eventos;

Capítulo IX – Infraestruturas desportivas.

De modo a facilitar o preenchimento do PDD, a DRD irá agendar várias reuniões, através do Microsoft Teams, com as entidades desportivas regionais, a fim de apresentar algumas alterações e para que estas possam esclarecer eventuais dúvidas, relativamente ao preenchimento do formulário”.

Estas reuniões ocorrerão em momentos diferentes, para as entidades que irão preencher o PDD no perfil associação e no perfil clube, sendo que as primeiras reuniões irão decorrer amanhã, dia 13 de julho, com as associações e no próximo dia 15 de julho, com os clubes e SAD, entre as 18:00 e as 19:00 horas.

Na época anterior, candidataram-se aos apoios da DRD, PRAD 2020/2021, com o valor global de 12.091.426,60 €, Portaria n.º 797/2020, de 15 de dezembro, 166 entidades desportivas regionais, 30 associações regionais de modalidade e multidesportivas e 136 clubes desportivos e Sociedades Anónimas Desportivas (SAD).

“Saliente-se ainda que, nesta época atípica face à pandemia de COVID-19, o Governo Regional manteve a política de apoios aos clubes desportivos, SAD e associações regionais de modalidade e multidesportivas, permitindo a manutenção, ainda que limitada, da prática desportiva, sem prejuízo dos excelentes e prestigiantes resultados desportivos alcançados por via dos títulos de campeões nacionais, europeus e mundiais, de várias modalidades desportivas, que muito dignificaram e honraram a Madeira”, lê-se na nota da DRD.