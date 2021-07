Funchal apoia associativismo desportivo com 285 mil euros

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinou-se, hoje, dia 5 de Julho, um conjunto de protocolos de apoio ao associativismo desportivo com oito entidades do concelho.

Foram atribuídos apoios financeiros, no valor de 45 mil euros euros, às seguintes entidades: ASRAM - Associação de Surf da Região Autónoma da Madeira; Ciclo Madeira Clube Desportivo; ao Clube Desportivo Os Especiais; Associação de Futevólei da Região Autónoma da Madeira; Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira; Aeroclube da Madeira; Associação Arca d'Ajuda e Associação De Atletismo da Região Autónoma Da Madeira.

No global, a CMF disponibiliza um montante de 285 mil euros para o associativismo desportivo em 2021, revelou Miguel Gouveia na cerimónia de assinatura dos protocolos, que decorreu esta tarde, nos Paços do Concelho do Funchal.

A autarquia procura deste modo "continuar a promoção da actividade e da prática desportiva, ainda que em contexto de pandemia", vincou.

O autarca destaca ainda que se trata de um investimento "bastante avultado", num ano em que o Orçamento Municipal foi chumbado pela segunda vez, enaltecendo por outra lado a "criatividade e capacidade de adaptação das provas e eventos [desportivos] à nossa realidade sanitária".