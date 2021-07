Espaço do Artesão acolhe exposição de Cerâmica Figurativa

Foi hoje inaugurada no Espaço do Artesão uma exposição de cerâmica figurativa da autoria de Francisco Teixeira, composta por peças feitas em barro que representam a cultura e as tradições madeirenses e nacionais.

No total estão expostas 20 figuras, muitas delas alusivas à região, com destaque para o bailinho da Madeira, as floristas, os pescadores e a poncha. Há ainda uma alusão ao folclore minhoto e aos presépios, assim como aos motivos religiosos através de uma pequena colecção de figuras do Santo António.

Natural de Braga, Francisco Teixeira reside na Madeira há 13 anos e tenta implementar na Região a cultura do figurado, algo que é muito apreciado nas Caldas da Rainha ou em Barcelos e que aos poucos tem despertado o interesse dos madeirenses.

O seu trabalho está exposto na Loja do Artesanato do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) e na Galeria Art Center Caravel, na Rua de Santa Maria.

Mais do que paciência e algum jeito, trabalhar o barro exige muita dedicação. “São muitas horas de trabalho, muitos passos a dar desde a conceição da peça à secagem, cozedura, pintura e envernizamento”, explica o artesão que dedica muito do seu tempo livre a esta arte.

Todas as peças são feitas manualmente. A fase mais importante é a moldagem, onde o barro ganha forma, fruto da criatividade e da imaginação. Não há moldes e por isso não há duas peças iguais. Depois são cozidas num forno próprio para Barro, no IVBAM.

Francisco Teixeira é professor de Informática e nem sempre tem tempo para se dedicar ao barro como gostaria. Para já é um ‘hobbie’ que “tem um efeito muito bom”.

Expor o trabalho no Campanário é uma forma de dar a conhecer o seu trabalho a um público mais vasto. “Aceitei o convite por ser uma mais-valia para a divulgação da minha arte e o sítio diz-me algo, já que nos últimos anos dei aulas na Escola da Ribeira Brava”, explica o artesão.

A inauguração contou com a presença da vereação da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

A exposição estará patente ao público até ao final do mês de Julho, de segunda a sexta, entre as 09h e as 17 horas, e ao sábado, das 10h às 18 horas. A entrada é gratuita.