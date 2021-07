Indonésia regista novo recorde com mais de 40.000 casos e 891 mortes

As autoridades indonésias registaram hoje 40.027 novas infecções de covid-19, um recorde no país mais afectado da região por uma vaga da variante Delta, mais contagiosa, e resultado da lentidão no processo de vacinação.

O Ministério da Saúde relatou ainda 891 novas mortes no último relatório do arquipélago, que acumula mais de 2,56 milhões de contágios e 67.355 óbitos desde o início da pandemia.

Algumas das vítimas mortais incluem pessoas totalmente vacinadas com a vacina chinesa Sinovac, por isso as autoridades estão a considerar aplicar uma terceira dose de reforço, algo que a Tailândia já aprovou para os profissionais de saúde.

O grande número de infecções está a sobrecarregar a capacidade do sistema de saúde, com uma alarmante escassez de oxigénio para pacientes graves.

Das mais de 65.000 mortes registadas no país desde o início da pandemia, mais de 8.000 ocorreram nas últimas duas semanas, ao mesmo tempo que o governo tenta comprar ou receber doações de oxigénio e equipamentos de respiração assistida do exterior, nomeadamente da Austrália e Singapura.

No domingo, a Indonésia foi o país que mais mortes registou no mundo, com 1.007, à frente da Índia (724) e da Rússia (710), segundo o balanço divulgado hoje pela agência France-Presse.

Desde 03 de Julho, as autoridades impuseram um confinamento parcial e um reforço das medidas que vão durar até 20 de Julho e que obrigam ao encerramento temporário de escolas, espaços religiosos, parques, museus, estádios desportivos, centros comerciais, bares e restaurantes.

Até ao momento, 36,3 milhões de indonésios foram vacinados com uma dose, o que representa 13% da população total, enquanto 15 milhões estão totalmente imunizados, o equivalente a 5,5% dos 270 milhões de habitantes.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.035.567 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 186,7 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detectado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e actualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.