Madeira regista 10 novos casos de covid e mais seis recuperados

A Madeira regista, esta terça-feira, 10 novos casos positivos de covid-19, oito dos quais de transmissão local. Os restantes dois são da região norte do país e Emirados Árabes Unidos. A Região também regista mais seis recuperados.

Eis a situação epidemiológica na Madeira, de acordo com o boletim publicado esta terça-feira:

No dia 06 de julho de 2021, há a reportar 10 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na RAM, pelo que a região passa a contabilizar 9705 casos confirmados de COVID-19. Trata-se de 2 casos importados (1 da Região Norte e 1 dos Emirados Árabes Unidos) e de 8 casos de transmissão local. Investigações epidemiológicas estão em curso.

• Há hoje mais 6 casos recuperados a reportar. A RAM passa a contabilizar 9553 casos recuperados de COVID-19.

• A região contabiliza, até à data, um total de 73 óbitos associados à COVID-19.

• São 79 os casos ativos, dos quais 24 são casos importados e 55 são de transmissão local. Relativamente ao isolamento dos casos ativos, a assinalar que zero pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça e 21 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

• No total, há 17 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM.

• Relativamente à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 432 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

• No que respeita à vigilância de viajantes, 26973 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

• O total de contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) ascende agora a 55349 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde (291 212 399) contabiliza até a data 3714 atendimentos.

Relativamente aos testes para despiste de COVID-19 realizados no Serviço de Saúde da RAM, assinala-se que:

• No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da RAM, há a reportar um total cumulativo de 250671 colheitas para teste de RT-PCR à COVID-19, realizadas até às 15h30 de hoje.

• No total, até à data, as amostras processadas para teste de RT-PCR, no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, EPERAM ascendem a 504799.

• No que diz respeito aos Testes Rápidos de Antígeno, foram realizados até a data, um total de 73142 testes.