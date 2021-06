Messi é oficialmente um jogador livre

Chegou ao fim a ligação contratual entre Barcelona e Lionel Messi. O jogador argentino de 34 anos, que assinou o seu primeiro contrato com os 'culés' em 2000, proveniente do Newell’s Old Boys, é neste momento um jogador livre.

A última renovação de Messi com o Barcelona remonta a 25 de Novembro de 2017, ano em que Cristiano Ronaldo actuava no Real Madrid. Foi precisamente no final dessa época (2017/2018) que o madeirense acabou por sair rumo a Itália para defender as cores da Juventus.

A estreia pela equipa principal dos blaugrana decorreu em Portugal, na inauguração do Estádio do Dragão, a 16 de Novembro de 2003. Lionel Messi, que vestiu a camisola número 14 - outrora pertencente a Johan Cruyff - entrou aos 74 minutos para o lugar de Fernando Navarro.

Em 2018, os catalães recordaram alguns dos momentos desse 'baptismo' no Twitter.

💙❤ Leo #Messi

✨15 years since the 👑 made his debut! pic.twitter.com/6jAoHMLeK0 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 16, 2018

Em Espanha, praticamente não se fala noutra coisa e a imprensa desportiva tem recorrido a muitas histórias para recordar a ligação umbilical do argentino ao Barcelona. Há também quem se lembre de como tudo começou: a história do primeiro contrato assinado num guardanapo.

Carles Rexach, o homem que ajudou o FC Barcelona a descobrir Lionel Messi, 'desenhou' o contrato a 14 de Dezembro de 2000 num guardanapo de papel com o pai do jogador, durante um almoço num clube de ténis.

A história depois escreve-se com a magia do rapaz de 13 anos, que tinha alguns problemas físicos. O clube comprometeu-se a arranjar emprego para o pai, Jorge Messi, e a pagar o tratamento hormonal que argentino jogador tinha de injectar todos os dias nas pernas. Tratamento que custava, por mês, quase 900 euros.

Eu sei que Leo quer ficar. Estamos a fazer todos os esforços para fazê-lo ficar. Temos de enquadrá-lo no fair-play financeiro. Existem muitas hipóteses e estamos a contemplar todas elas. Gostaria de dizer neste momento que Leo vai ficar, mas não posso porque estamos num processo para encontrar a melhor solução. Está tudo no bom caminho. Joan Laporta, presidente do Barcelona

Os cinco números na Catalunha

778 jogos realizados pelo Barcelona; 672 golos apontados com a camisola culé; Directamente ligado a 977 golos; Fez 305 assistências; Melhor marcador de sempre da Liga Espanhola (474) em 520 jogos.

Os cinco números da estante pessoal

Seis Botas de Ouro (Melhor Marcador dos Campeonatos Europeus); Dez vezes campeão em Espanha; Seis Bolas de Ouro; Oito vezes melhor marcador na Liga Espanhola; Quatorze vezes no Melhor Onze da FIFA.

Por agora, o Barcelona não pode usar a imagem de Messi com a nova camisola ou qualquer artigo alusivo à próxima temporada. A venda de camisas com o seu nome para a temporada 2021/22 também está impedida.

Ainda assim, até que 'La Pulga' renove ou firme um vínculo com outro clube, continue a permitir que a imagem seja publicitada com a camisa das outras temporadas, seja no site do clube, das redes sociais ou em acções promocionais.